25.09.2017 09:04

«Металлист 1925» и во втором матче не смог переиграть «Мир»

Харьковский «Металлист 1925» сыграл вничью с командой «Мир» из Горностаевки.



metalist1925.com

Об этом сообщает "Спортарена".

Гости прибыли в хорошем настроении после крупной победы над ФК Никополь, а специально к харьковчанам перестроили свою тактику с эдаким волнорезом Рафальским, помогающим в центральном плацдарме. С первых минут, понятно, редут Мира попал под давление хозяев, но как только гости отбились после прострела Давыдова, как Рафальский начал контратаку, в ходе которой экс-харьковчанин Черников и Сорокин разогнали атаку для Цыбульского, в итоге пальнувшего лишь рядом со штангой.

Вскоре уже Синица запустил мяч на Краева, но тот лишь размял Кулинича. Затем Романов прошел на ударную позицию, но пробить сквозь частокол ног гостей. Очень неплохо смещался Синица, но тоже пробил не настолько сильно, чтобы пробить голкипера. Следом Чегурко подобрал мяч после неудавшегося навеса и метил точно в цель, но отыгранного голкипера на линии подстраховал Рафальский. Чегурко подключал к атаке даже защитников – тот же Булычев издали размял Кулинича.

Второй тайм хозяева начали очень активно – пошла на пользу взбучка от тренера. Издали пробил неточно Романов, а когда Чегурко протащил мяч через фланг и выложил под удар Краеву, того подвела точность. Затем уже Хамильтон-Роллингс вытащил мяч для Чегурко, но с его обводящим ударом справился Кулинич. А на 60-й минуте Романов протащил мяч для Краева – а тот не смог пробить голкипера.

А что же Мир? Тщательно и исправно отбиваясь, гости иной раз убегали в контратаки. Одна из них едва не завершилась автоголом харьковчан – Хамильтон-Роллингс после прострела Цыбульского срезал мяч в штангу. В ответ много и с разных позиций били Романов, Краев. Чегурко с Романовым разыграли отличнейший момент для Коновалова, но тот с близкого расстояния не попал в ворота, лишь чиркнув внешнюю сторону сетки…

Моментов хозяева насоздавали уйму, но чего не хватило? Рачительности в завершении. А также доставки мяча центрфорварду – Давыдов был практически полностью отрезан от мяча. А концовку Металлист 1925 еще и скомкал необязательным удалением – Жданов высоко поднятой ногой в борьбе за мяч попал в голову Цыбульскому, за что был удален с поля. 0:0 – ничья в пользу конкурентов лидера. И вопросы по части умения харьковчан преодолевать массированную оборону и справляться с реализацией.

Удачно дополнял Издебского с Рафальским и Цурупина с Сорокиным. Успевал везде, много раз был последним рубежом обороны горностаевцев.

Металлист-1925 (Харьков) – Мир (Горностаевка) — 0:0

Металлист 1925: Каневцев, Булычев, Чередниченко, Жданов, Хамильтон-Роллингс, Ралюченко, Романов, Чегурко (Дехтяренко, 84), Краев, Синица (Коновалов, 64), Давыдов. Запасные: Дьяков, Коваленко, Маслов, Стороженко, Скотаренко. Главный тренер: Александр Призетко.

Мир: Кулинич, Шмыголь, Издебский, Рафальский, Притыковский, Брынько, Сорокин, Цурупин, Цыбульский (Коверник, 90+4), Черников (Красов, 70), Доценко (Боровик, 84). Запасные: Антоненко, Бондаренко, Шмат, Чмеленко. И. о. главного тренера: Александр Сапельняк.

Предупреждения: Жданов, 19, Давыдов, 90+3 – Притыковский, 19, Сорокин, 30, Брынько, 52

Удаление: Жданов, 90+3 (повторное предупреждение)

17:00. г. Харьков. ОСК «Металлист». 6600 зрителей.

Арбитр: Олег Буяшов (Днепр)

Ассистенты: Сергей Старча (Киев), Сергей Соботюк (Житомир)

Резервный арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Инспектор: Виталий Звягинцев (Одесса)