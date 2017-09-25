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25.09.2017  12:17   

Харьковский «Локомотив» выиграл международный турнир в Польше

Харьковская команда «Локомотив» успешно выступила на X Международном турнире по волейболу на Кубок городского головы Кросно (Польша).


city.kharkov.ua
Соперниками клуба на этом турнире были вице-чемпион Аргентины «UPCN San Juan VC», итальянская команда серии «А» «Gi Group Monza» и польская «Ассеко Ресовия».
 
В первый день турнира «Локомотив» уступил полякам со счетом 0:3, но затем победил аргентинцев и итальянцев со счетом 3:0 в обоих матчах. В итоге, харьковский «Локомотив» впервые в истории стал победителем престижного международного турнира в Польше.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  локомотив, турнир, победа, харьков
 
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