Харьковская спортсменка установила новый рекорд Европы

22.11.2017 12:26

Также Евгения Тишакова завоевала серебряную медаль чемпионата мира по пауэрлифтингу.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу состоялся в чешском городе Пльзень.

Евгения Тишакова выступала в весовой категории до 84кг и по сумме троеборья подняла 642.5 кг, что принесло ей титул вице-чемпионки мира. Кроме того, на счету Евгении были две «малые» серебряные медали в становой тяге (222.5 кг) и в приседании, где ее результат 270кг стал новым рекордом Европы.

Чемпионкой мира в этой весовой категории с результатом 671кг по сумме троеборья стала американка Натали Хансон, а бронзовую медаль завоевала Хилле Хайди Арнесен из Норвегии (610кг).

В целом на чемпионате мира украинские пауэрлифтеры в троеборье завоевали 4 золотые и 3 серебряные медали. В общекомандном зачете женская сборная Украины, пропустив вперед команды США, России и Китайского Тайбэя, заняла четвертое место, а мужская была первой.