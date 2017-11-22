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22.11.2017  14:45   

Харьковчанки завоевали «серебро» международного турнира

В чешском городе Орлова-Лутине состоялся международный турнир по бадминтону среди юниоров.


kharkivoda.gov.ua
Харьковчанки Анастасия Прозорова и Валерия Рудакова успешно выступили в женской парной категории, где дошли до финала, обыграв со счетом 21:10, 21:15 соперниц из Болгарии, со счетом 21:15, 21:15 - бадминтонисток из Чехии и со счетом 22:24, 21:3, 21:13 - испанок.
 
В финальном поединке харьковчанки встретились с голландским дуэтом Милоу Лугтерс и Алисса Тиртосентоно. Выиграв первый сет 21:18 и опережая по счету - во втором, украинки, к сожалению, были вынуждены остановить игру из-за травмы и заняли, таким образом, второе место.
 
В одиночном разряде Валерия Рудакова дошла до четвертьфинала, где уступила сопернице из Венгрии, которая в итоге стала бронзовым призером. Анастасия Прозорова остановилась в 1/8 финала, уступив другой спортсменке из Венгрии, которая стала обладательницей серебряной медали.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  бадминтон, спорт, харьков
 
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