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24.11.2017  13:15   

Харьковчане заняли второе командное место на Чемпионате Украины по кикбоксингу

В соревнованиях, которые состоялись в Киеве, приняли участие 250 спортсменов из 15 регионов Украины.


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Сборная команда Харьковской области была представлена 22 воспитанниками известных харьковских спортивных школ: КУ «КДЮСШ «ХТЗ» ХОР», ДЮСШ «ХЗТД», КУ «КДЮСШ №13», КУ «КДЮСШ №5», СК «Йод», СК «Армада».
 
В общекомандном зачете харьковчане заняли второе командное место. На первом месте – сборная команда Киевской области, третье место досталось Черниговской области.
 
По итогам чемпионата три харьковских спортсмена выполнили норматив Мастера спорта Украины по кикбоксингу: Андрей Дудник (Изюмская ДЮСШ «Образование»), Богдан Воронко (СК «Булат» из города Кегичевка Харьковской области), Алексей Пасюга (СК «Йод»).
 
По итогам выступления на всеукраинских и международных соревнованиях в 2017 году 12 харьковчан вошли в состав национальной сборной по кикбоксингу, сообщают на сайте ХОГА.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  кикбоксинг, спорт, харьков
 
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