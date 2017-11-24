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24.11.2017  19:46   

Харьковчанка завоевала «бронзу» чемпионата мира по борьбе

Соревнования среди спортсменов до 23 лет проходят до 26 ноября в Польше.


kharkivoda.gov.ua
23 ноября в борьбу за медали вступили женщины. В весовой категории до 75 кг выступала Анастасия Шустова. Харьковчанка успешно дошла до полуфинала, победив соперниц из Венгрии и Китая. В поединке за выход в финал Анастасия уступила Грейслин Дуган из Канады, которая в итоге стала вице-чемпионкой Европы.
 
В «бронзовом финале» Шустова досрочно на туше победила соперницу из Индии. Чемпионкой в этой весовой категории стала представительница Японии Ясуха Мацуюки.
 
По итогам трех дней чемпионата украинские борцы завоевали четыре бронзовых награды. Впереди еще выступления мужчин в борьбе вольным стилем, где в весе до 125кг за медали поборется харьковчанин Даниил Картавый. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  борьба, спорт, харьков
 
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