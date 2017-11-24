24.11.2017 18:21

Харьковские спортсмены завоевали призовые места в Кубке Украины по бадминтону

Представители харьковского «Динамо» завоевали три золотые и две серебряные медали в Кубке Украины по бадминтону, который проходил с 16 по 19 ноября в Днепре.



city.kharkov.ua

Так, в мужской одиночной категории победил Артем Почтарев, который в финале обыграл другого харьковского бадминтониста Дмитрия Завадского со счетом 21:8, 21:16. Также Артем Почтарев получил золотую медаль в мужской парной категории, обыграв другого харьковчанина Валерия Атращенкова.

Еще одни золотую и серебряную награды динамовские бадминтонисты получили в смешанной парной категории. Валерий Атращенков в паре с Елизаветой Жаркой одолели в финале Артема Почтарева и Наталью Войцех со счетом 22:20, 10:21, 21:19.

Всего в соревнованиях приняли участие 76 спортсменов из шести областей Украины.