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24.11.2017  18:21   

Харьковские спортсмены завоевали призовые места в Кубке Украины по бадминтону

Представители харьковского «Динамо» завоевали три золотые и две серебряные медали в Кубке Украины по бадминтону, который проходил с 16 по 19 ноября в Днепре.


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Так, в мужской одиночной категории победил Артем Почтарев, который в финале обыграл другого харьковского бадминтониста Дмитрия Завадского со счетом 21:8, 21:16. Также Артем Почтарев получил золотую медаль в мужской парной категории, обыграв другого харьковчанина Валерия Атращенкова.
 
Еще одни золотую и серебряную награды динамовские бадминтонисты получили в смешанной парной категории. Валерий Атращенков в паре с Елизаветой Жаркой одолели в финале Артема Почтарева и Наталью Войцех со счетом 22:20, 10:21, 21:19.
 
Всего в соревнованиях приняли участие 76 спортсменов из шести областей Украины. 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бадминтон, кубок, харьков
 
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