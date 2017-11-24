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24.11.2017  17:45   

В Харькове пройдет фестиваль интеллектуальных видов спорта для детей

II Фестиваль «Интеллиада» состоится 25 ноября на стадионе «Металлист».


city.kharkov.ua
В рамках мероприятия гости смогут познакомиться с интеллектуальными видами спорта, представленными в Харькове, поиграть в них, получить квалифицированный совет от мастеров спорта, а также записать ребенка в любой понравившийся кружок или клуб.
 
На детской спортивно-интеллектуальной ярмарке будут представлены областные федерации шахмат и шашек, городская федерация шашек го, а также клуб «Русские шахматы», техническая студия «Винахідник», Харьковский литературный музей и пр.
 
Начало фестиваля - в 12:00. Место проведения - пристройка к Западной трибуне стадиона «Металлист», 3-й этаж.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дети, шахматы, фестиваль, харьков, шашки
 
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