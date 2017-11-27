27.11.2017 16:28

Сборная Украины победила на Кубке мира по акробатическому рок-н-роллу

Сборная команда Украины завоевала весь пьедестал Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу среди ювеналов, который состоялся 25-26 ноября в Москве.



// city.kharkov.ua

В турнире приняли участие более 1000 спортсменов из 20 стран. Сборную Украины представляли спортсмены из Харькова и Павлограда.



Обладателями Кубка мира в категории «ювеналы» стали харьковчане, действующие чемпионы мира Максим Манжос и Александра Шамрай. Это уже их третий выигранный Кубок мира.



Серебряными призерами стали харьковские спортсмены Александр Цветков и Кира Грохова, а бронзовыми - павлоградцы Алексей Брова и Владислава Марчук.



10 сильнейших пар мира замкнули харьковчане Денис Гурин и Таисия Кириченко.