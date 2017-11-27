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27.11.2017  18:25   

Харьковские тяжелоатлеты выиграли чемпионат Украины

В соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов из 16 областей Украины и Киева.


kharkivoda.gov.ua
С 21 по 24 ноября в Харькове состоялся чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди спортсменов ШВСМ и Всеукраинский турнир памяти олимпийского чемпиона Игоря Рыбака, общекомандную победу на которых завоевали тяжелоатлеты Харьковщины, на счету которых были 4 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали.
 
Кроме того, харьковские спортсмены установили три рекорда Украины. Евгений Янцевич (весовая категория - до 85кг) – 151кг в рывке - рекорд Украины среди спортсменов до 17 лет, а также в этой же весовой категории Олег Николаенко – 160 кг в толчке и 295кг в сумме двоеборья - рекорды Украины среди спортсменов до 15 лет.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  спорт, соревнования, харьков
 
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