 
Главная Новости Спорт Харьковчане победили на домашнем чемпионате Украины по плаванию
27.11.2017  19:47   

Харьковчане победили на домашнем чемпионате Украины по плаванию

С 23 по 25 ноября в харьковском бассейне «Акварена» состоялся чемпионат Украины среди юниоров по плаванию.


kharkivoda.gov.ua
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
 
Участие в соревнованиях приняли более 300 спортсменов до 16 лет из 19 областей страны, а по их итогам харьковские пловцы завоевали 16 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.
 
Наибольшее количество побед было на счету Максима Голубничего. Он победил на пяти дистанциях в индивидуальном плавании и двух эстафетах.
 
Также в одной из эстафет Вячеслав Балашов, Татьяна Евминова, Алиса Манойло и Валентин Нестеркин (3:45.90) установили юношеский рекорд Украины.
 
Победили пловцы Харьковской области и в общекомандном зачете. Второе место заняла сборная Киева, а третье было за командой Одесской области.
 
В зачете среди ДЮСШ, СДЮСШОР и спортивных клубов победу завоевала харьковская СДЮСШОР «Спартак», на счету воспитанников которой было 12 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Второе место заняла одесская СДЮСШОР «Динамо», а третье - ДЮСШ «Восток» из города Бровары Киевской области.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  плавание, спорт, чемпионат, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.09 Спорт Харьковские синхронистки завоевали 5 медалей Мировой серии 17.07 Спорт Харьковские синхронистки завоевали очередную медаль чемпионата мира 05.07 Спорт Харьковские пловцы стали чемпионами Украины
 
 

Видео

Адвокаты Кернеса: Документы, которые предоставляют представители прокуратуры в суде, не соответствуют требованию закона.
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 