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28.11.2017  14:59   

Кикбоксеры Харьковской области завоевали «серебро» всеукраинского турнира

С 23 по 26 ноября в г. Хмельницком проходил Всеукраинский турнир сильнейших кикбоксеров среди взрослых по кикбоксингу ВТКА, который собрал более 200 бойцов, представителей 10 областей.


// ХОГА

Харьковщину представляли кикбоксеры Харьковского национального университета внутренних дел, Харьковского национального аэрокосмического университета и Харьковского национального университета радиоэлектроники.

По результатам турнира команда Харьковской области заняла второе место, уступив лишь кикбоксерам из Хмельницка.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  кикбоксинг, харьков
 
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