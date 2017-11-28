Кикбоксеры Харьковской области завоевали «серебро» всеукраинского турнира

С 23 по 26 ноября в г. Хмельницком проходил Всеукраинский турнир сильнейших кикбоксеров среди взрослых по кикбоксингу ВТКА, который собрал более 200 бойцов, представителей 10 областей.
Харьковщину представляли кикбоксеры Харьковского национального университета внутренних дел, Харьковского национального аэрокосмического университета и Харьковского национального университета радиоэлектроники.
По результатам турнира команда Харьковской области заняла второе место, уступив лишь кикбоксерам из Хмельницка.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
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