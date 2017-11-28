28.11.2017 14:59

Кикбоксеры Харьковской области завоевали «серебро» всеукраинского турнира

С 23 по 26 ноября в г. Хмельницком проходил Всеукраинский турнир сильнейших кикбоксеров среди взрослых по кикбоксингу ВТКА, который собрал более 200 бойцов, представителей 10 областей.



// ХОГА

Харьковщину представляли кикбоксеры Харьковского национального университета внутренних дел, Харьковского национального аэрокосмического университета и Харьковского национального университета радиоэлектроники.

По результатам турнира команда Харьковской области заняла второе место, уступив лишь кикбоксерам из Хмельницка.