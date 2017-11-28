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28.11.2017  13:44   

Ватерполисты поборются за кубок городского головы

Международные соревнования на Кубок городского головы по водному поло среди мужских ватерпольных команд Украины и Беларуси пройдут с 1 по 3 декабря в бассейне спортивного комплекса НТУ «ХПИ» (ул. Алчевских, 50-а).


city.kharkov.ua
Расписание игр:
 
1 декабря:
11:00 - сборная Харьковской области - молодежная сборная Украины;
12:30 - открытие соревнований;
13:00 - национальная сборная Беларуси – молодежная сборная Беларуси;
21:00 - национальная сборная Беларуси - молодежная сборная Украины;
22:15 - сборная Харьковской области - молодежная сборная Беларуси;
 
2 декабря:
18:15 - молодежная сборная Беларуси - молодежная сборная Украины;
19:30 - сборная Харьковской области - национальная сборная Беларуси;
 
3 декабря:
19:00 - игра за 3 место;
20:30 - финал. 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кубок, расписание, поло, харьков
 
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