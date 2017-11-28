Ватерполисты поборются за кубок городского головы

Международные соревнования на Кубок городского головы по водному поло среди мужских ватерпольных команд Украины и Беларуси пройдут с 1 по 3 декабря в бассейне спортивного комплекса НТУ «ХПИ» (ул. Алчевских, 50-а).
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
влажн.:
давл.:
ветер: