Ватерполисты поборются за кубок городского головы

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 28 ноября Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 28 ноября На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.