28.11.2017 16:15

В Харькове состоялся четвёртый этап «Битвы корпораций»

Четвертый этап «Битвы корпораций» - настольный теннис - прошел 25 ноября в одном из фитнес-центров на Салтовке.



city.kharkov.ua

В турнире приняли участие более 100 спортсменов-любителей. В состав команд каждой из компаний входили четыре сотрудника: двое мужчин и две женщины, которые мерялись силами в трех разрядах - мужском, женском и миксте.

Победу в турнире одержала команда «Softserve», которая обыграла команду КП «Харьковводоканал». А в матче за 3 место команда «Ciklum» оказалась сильнее команды «Харьковских тепловых сетей».

Следующим этапом в «Битве корпораций» будет турнир по боулингу, который пройдет 16 декабря в клубе «Місто».