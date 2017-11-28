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28.11.2017  16:15   

В Харькове состоялся четвёртый этап «Битвы корпораций»

Четвертый этап «Битвы корпораций» - настольный теннис - прошел 25 ноября в одном из фитнес-центров на Салтовке.


city.kharkov.ua
В турнире приняли участие более 100 спортсменов-любителей. В состав команд каждой из компаний входили четыре сотрудника: двое мужчин и две женщины, которые мерялись силами в трех разрядах - мужском, женском и миксте. 
 
Победу в турнире одержала команда «Softserve», которая обыграла команду КП «Харьковводоканал». А в матче за 3 место команда «Ciklum» оказалась сильнее команды «Харьковских тепловых сетей».
 
Следующим этапом в «Битве корпораций» будет турнир по боулингу, который пройдет 16 декабря в клубе «Місто».
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  теннис, битва корпораций, харьков
 
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