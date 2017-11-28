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28.11.2017  17:14   

Харьковчанка победила на теннисном турнире в Турции

С 20 по 26 ноября в турецкой Анталии состоялся теннисный турнир ITF.


kharkivoda.gov.ua
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
 
В одиночном женском разряде 18-летняя харьковчанка Марина Чернышова уверенно в двух сетах обыграла соперниц из Турции, Хорватии, Чехии и Бельгии, а в финале выиграла у болгарской теннисистки Дии Евтимовой со счетом 3:6, 7:5, 6:0, получив, таким образом, уже третий одиночный трофей ITF в этом сезоне.
 
С этой же соперницей из Болгарии харьковчанка встретилась и в финале парной категории. В дуэте со Светланой Пироженко из Беларуси Марина на пути к финалу завоевала три победы, а в главном матче за трофей со счетом 6:4, 6:1 взяла верх над Дией Евтимовой и Река-Лукой Яни из Венгрии.
 
В парном разряде это уже четвертый трофей Марины Чернышевой в 2017 году.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  теннис, спорт, харьков
 
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