28.11.2017 17:14

Харьковчанка победила на теннисном турнире в Турции

С 20 по 26 ноября в турецкой Анталии состоялся теннисный турнир ITF.



kharkivoda.gov.ua

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

В одиночном женском разряде 18-летняя харьковчанка Марина Чернышова уверенно в двух сетах обыграла соперниц из Турции, Хорватии, Чехии и Бельгии, а в финале выиграла у болгарской теннисистки Дии Евтимовой со счетом 3:6, 7:5, 6:0, получив, таким образом, уже третий одиночный трофей ITF в этом сезоне.

С этой же соперницей из Болгарии харьковчанка встретилась и в финале парной категории. В дуэте со Светланой Пироженко из Беларуси Марина на пути к финалу завоевала три победы, а в главном матче за трофей со счетом 6:4, 6:1 взяла верх над Дией Евтимовой и Река-Лукой Яни из Венгрии.

В парном разряде это уже четвертый трофей Марины Чернышевой в 2017 году.