Харьковские спортсмены достойно выступили на Кубке Украины по черлидингу

Кубок Украины по черлидингу прошел с 24 по 26 ноября во Дворце спорта «Локомотив» им. Г. Кирпы.
Так, команда Харьковской молодежной федерации черлидинга в составе Екатерины Гребенюк, Алины Репринцевой, Марии Стешенко, Натальи Сердюк, Екатерины Зуб и Анны Тимофеевой заняла 2-е место в номинации чер-данс джаз среди взрослых.
Всего в соревнованиях приняло участие более 400 спортсменов из разных городов Украины: Павлограда, Боярки, Тростянца, Днепра, Каменского, Покровска, Чернигова, Львова, Сум, Полтавы, Киева и Харькова. В рамках соревнований были представлены три категории участников - дети, юниоры, взрослые, которые соревновались в номинациях: чер, чер-данс фристайл, чер-данс джаз и чер-данс хип-хоп.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения промежуточных итогов. Если результаты не соответствуют ожиданиям, время задуматься: в правильном ли направлении вы идете?
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем небольшие осадки (снег, мокрый снег и дождь). Слабый туман. Местами по области гололед. На дорогах местами гололедица.
29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства.
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