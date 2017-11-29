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29.11.2017  14:57   

Харьковские спортсмены достойно выступили на Кубке Украины по черлидингу

Кубок Украины по черлидингу прошел с 24 по 26 ноября во Дворце спорта «Локомотив» им. Г. Кирпы.


// city.kharkov.ua

Так, команда Харьковской молодежной федерации черлидинга в составе Екатерины Гребенюк, Алины Репринцевой, Марии Стешенко, Натальи Сердюк, Екатерины Зуб и Анны Тимофеевой заняла 2-е место в номинации чер-данс джаз среди взрослых.

Всего в соревнованиях приняло участие более 400 спортсменов из разных городов Украины: Павлограда, Боярки, Тростянца, Днепра, Каменского, Покровска, Чернигова, Львова, Сум, Полтавы, Киева и Харькова. В рамках соревнований были представлены три категории участников - дети, юниоры, взрослые, которые соревновались в номинациях: чер, чер-данс фристайл, чер-данс джаз и чер-данс хип-хоп.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  черлидинг, кубок украины, харьков
 
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