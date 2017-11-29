29.11.2017 17:15

В Харьков съедутся сильнейшие спортсмены-богатыри Украины

Турнир по богатырским играм «Битва чемпионов» пройдет 17 декабря в фитнес-центре «KING».



city.kharkov.ua

В соревнованиях примут участие сильнейшие мужчины Украины, которые покажут не только физическую силу, но и ловкость и скорость выполнения сложных упражнений. Свое участие подтвердили спортсмены-богатыри из Полтавы, Днепра, Одессы, Сум и других городов.

Начало мероприятия - в 14:00.

Справка. «Богатырские игры» - это зарегистрированный вид спорта, в котором есть свои правила, традиции и чемпионы. Он отличается от пауэрлифтинга, гиревого и других подобных видов спорта.