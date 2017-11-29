 
Главная Новости Спорт В Харьков съедутся сильнейшие спортсмены-богатыри Украины
29.11.2017  17:15   

В Харьков съедутся сильнейшие спортсмены-богатыри Украины

Турнир по богатырским играм «Битва чемпионов» пройдет 17 декабря в фитнес-центре «KING».


city.kharkov.ua
В соревнованиях примут участие сильнейшие мужчины Украины, которые покажут не только физическую силу, но и ловкость и скорость выполнения сложных упражнений. Свое участие подтвердили спортсмены-богатыри из Полтавы, Днепра, Одессы, Сум и других городов. 
 
Начало мероприятия - в 14:00. 
 
Справка. «Богатырские игры» - это зарегистрированный вид спорта, в котором есть свои правила, традиции и чемпионы. Он отличается от пауэрлифтинга, гиревого и других подобных видов спорта.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  чемпион, богатыри, игры, харьков, битва
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.10 Спорт Геннадий Кернес встретился с юными победителями чемпионата Украины по воркауту (ФОТО) 09.10 Спорт Харьковский «Олимп» в 13-й раз стал чемпионом Украины по регби 24.01 Центральный парк культуры и отдыха В парке Горького состоялась пробежка с чемпионами
 
 

Видео

Финские инвесторы заинтересовались Харьковом
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 