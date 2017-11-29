29.11.2017 17:32

В Харькове пройдет форум «Харьков - спортивная столица»

Ежегодный спортивный форум «Харьков - спортивная столица» пройдет в пятницу, 8 декабря, в конференц-зале стадиона «Металлист».



// city.kharkov.ua

Эксперты обсудят темы менеджмента и маркетинга в сфере спорта и бизнеса, ключевые вопросы спортивной жизни города, достижения харьковских спортсменов в 2017 году и приоритеты на следующий год.



Участники форума смогут послушать приглашенных спикеров из Украины и Европы, пообщаться с известными харьковскими спортсменами.



Так, советник президента Федерации бокса Украины Дмитрий Гайструк выступит на тему «Чемпионат Европы по боксу Харьков-17: успешная организация спортивного мероприятия по-украински». Руководитель отдела маркетинга и проектов Федерации футбола Латвии Максим Распоповс расскажет о развитии спортивной организации в неблагоприятной экономической среде. Темой выступления заместителя генерального директора ФК «Металлист 1925» Антона Иванова станет использование европейской модели построения клуба в украинских реалиях. Другие спикеры расскажут о спортивном брендинге, о специфике работы с клиентами и персоналом в спортивной организации и т.д.



Начало форума - в 10:00.



Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно по телефону: 760-75-45 или по электронной почте: office2012@citynet.kharkov.ua.