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29.11.2017  17:32   

В Харькове пройдет форум «Харьков - спортивная столица»

Ежегодный спортивный форум «Харьков - спортивная столица» пройдет в пятницу, 8 декабря, в конференц-зале стадиона «Металлист».


// city.kharkov.ua

Эксперты обсудят темы менеджмента и маркетинга в сфере спорта и бизнеса, ключевые вопросы спортивной жизни города, достижения харьковских спортсменов в 2017 году и приоритеты на следующий год.

Участники форума смогут послушать приглашенных спикеров из Украины и Европы, пообщаться с известными харьковскими спортсменами.

Так, советник президента Федерации бокса Украины Дмитрий Гайструк выступит на тему «Чемпионат Европы по боксу Харьков-17: успешная организация спортивного мероприятия по-украински». Руководитель отдела маркетинга и проектов Федерации футбола Латвии Максим Распоповс расскажет о развитии спортивной организации в неблагоприятной экономической среде. Темой выступления заместителя генерального директора ФК «Металлист 1925» Антона Иванова станет использование европейской модели построения клуба в украинских реалиях. Другие спикеры расскажут о спортивном брендинге, о специфике работы с клиентами и персоналом в спортивной организации и т.д.

Начало форума - в 10:00.

Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно по телефону: 760-75-45 или по электронной почте: office2012@citynet.kharkov.ua.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  форум, харьков
 
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