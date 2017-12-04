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04.12.2017  13:45   

Харьковчанка выиграла теннисный турнир в Турции

С 27 ноября по 3 декабря в Анталии состоялись соревнования серии ITF Womens Circuit.


kharkivoda.gov.ua
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
 
На пути к финалу 18-летняя харьковчанка Марина Чернышовасо счетом 6:2, 6:2 выиграла поединок у соперницы из Казахстана, потом была победа 6:4, 6:3 над спортсменкой из Хорватии. В четвертьфинале Марина со счетом 6:1, 6:0 разгромила россиянку, а в следующем матче 6:0, 6:1 - теннисистку из Японии.
 
В финале Чернышова встретилась с еще одной представительницей России - Аминой Аншба - и переиграла соперницу со счетом 6:4, 6:4, завоевала свой четвертый одиночный титул ITF в этом сезоне.
 
Напомним, неделю назад Марина тоже стала победительницей аналогичного турнира, который также состоялся в Анталии. Тогда на ее счету был трофей и в парном разряде. К сожалению, в этот раз Чернышова и Светлана Пироженко из Беларуси остановились в четвертьфинале турнира.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  теннис, спорт, харьков
 
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