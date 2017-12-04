04.12.2017 16:29

Харьковчане выиграли Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу во Франции

Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу среди ювеналов и юниоров прошел 2 декабря в Лионе (Франция).



// city.kharkov.ua

Победу на соревнованиях в категории «Ювеналы» одержали харьковские спортсмены Максим Манжос и Александра Шамрай (СК «Саммит»), которые выступали в составе сборной Украины по акробатическому рок-н-роллу.



Отметим, пара является действующим чемпионом мира и это уже четвертая победа харьковчан на кубках мира в 2017 году.



Также финалистами Кубка мира в категории «Юниоры» стала еще одна харьковская пара - Егор Алейников и Анастасия Тимченко (СК «Рапид»).



Всего в турнире приняли участие более 600 спортсменов из 20 стран мира.