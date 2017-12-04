Харьковчане выиграли Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу во Франции

Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу среди ювеналов и юниоров прошел 2 декабря в Лионе (Франция).
Победу на соревнованиях в категории «Ювеналы» одержали харьковские спортсмены Максим Манжос и Александра Шамрай (СК «Саммит»), которые выступали в составе сборной Украины по акробатическому рок-н-роллу.
Отметим, пара является действующим чемпионом мира и это уже четвертая победа харьковчан на кубках мира в 2017 году.
Также финалистами Кубка мира в категории «Юниоры» стала еще одна харьковская пара - Егор Алейников и Анастасия Тимченко (СК «Рапид»).
Всего в турнире приняли участие более 600 спортсменов из 20 стран мира.
День будет склонять к нестандартным решениям, а это значит, что шансы на решение любых вопросов очень высоки, особенно, если направить энергию в нужное русло!
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами пройдут кратковременные дожди.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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