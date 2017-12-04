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04.12.2017  16:29   

Харьковчане выиграли Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу во Франции

Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу среди ювеналов и юниоров прошел 2 декабря в Лионе (Франция).


// city.kharkov.ua

Победу на соревнованиях в категории «Ювеналы» одержали харьковские спортсмены Максим Манжос и Александра Шамрай (СК «Саммит»), которые выступали в составе сборной Украины по акробатическому рок-н-роллу.

Отметим, пара является действующим чемпионом мира и это уже четвертая победа харьковчан на кубках мира в 2017 году.

Также финалистами Кубка мира в категории «Юниоры» стала еще одна харьковская пара - Егор Алейников и Анастасия Тимченко (СК «Рапид»).

Всего в турнире приняли участие более 600 спортсменов из 20 стран мира.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  рок-н-ролл, харьков
 
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