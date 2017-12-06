Харьковчанин выиграл Кубок Украины по стрельбе из лука

Харьковчанин Виктор Рубан стал победителем Кубка Украины по стрельбе из лука в помещении среди взрослых.
Решительно возьмитесь за запланированное, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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