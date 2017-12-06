06.12.2017 17:15

Харьковчанин выиграл Кубок Украины по стрельбе из лука

Харьковчанин Виктор Рубан стал победителем Кубка Украины по стрельбе из лука в помещении среди взрослых.



city.kharkov.ua

Соревнования проходят с 4 по 8 декабря во Львове.

Заслуженный мастер спорта Украины Виктор Рубан одержал победу в личном зачете среди мужчин.

Среди женщин в командном первенстве серебряными призерами стала сборная команда Харьковской области в составе Екатерины Дубровиной, Дарьи Павличенко и Екатерины Мазарчук, которые обошли соперниц из города Сумы. Победили в этом виде программы спортсменки из Львова.