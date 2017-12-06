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06.12.2017  17:15   

Харьковчанин выиграл Кубок Украины по стрельбе из лука

Харьковчанин Виктор Рубан стал победителем Кубка Украины по стрельбе из лука в помещении среди взрослых.


city.kharkov.ua
Соревнования проходят с 4 по 8 декабря во Львове. 
 
Заслуженный мастер спорта Украины Виктор Рубан одержал победу в личном зачете среди мужчин.
 
Среди женщин в командном первенстве  серебряными призерами стала сборная команда Харьковской области в составе Екатерины Дубровиной, Дарьи Павличенко и Екатерины Мазарчук, которые обошли соперниц из города Сумы. Победили в этом виде программы спортсменки из Львова.  
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  стрельба, лук, рубан, харьков
 
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