Харьковские самбисты завоевали шесть наград чемпионата Европы среди кадетов

Соревнования прошли в хорватском городе Пореч.
В первый день чемпионата самбисты завоевали для Харькова четыре серебряные награды: Даниил Мовчан (- 42 кг), Кирилл Солоха (- 50 кг), Даниил Вегиев (- 60 кг) и Назар Зубков (- 72 кг).
На второй день Анастасия Красникова взяла «бронзу» в категории (+ 70 кг).
Единственное «золото» сборной Украины завоевал харьковчанин Роман Труш (- 66 кг).
В зачете сборная Украины заняла второе место среди юношей и третье - среди девушек.
День прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Удачны продуманные финансовые операции, совершаемые с прицелом на будущее.
Прохладная погода и туман ожидаются в Харькове в пятницу. Осадков синоптики не обещают.
Праздник был учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».
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