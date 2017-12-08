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08.12.2017  17:26   

Харьковские самбисты завоевали шесть наград чемпионата Европы среди кадетов

Соревнования прошли в хорватском городе Пореч.


// ХОГА

В первый день чемпионата самбисты завоевали для Харькова четыре серебряные награды: Даниил Мовчан (- 42 кг), Кирилл Солоха (- 50 кг), Даниил Вегиев (- 60 кг) и Назар Зубков (- 72 кг).

На второй день Анастасия Красникова взяла «бронзу» в категории (+ 70 кг).

Единственное «золото» сборной Украины завоевал харьковчанин Роман Труш (- 66 кг).

В зачете сборная Украины заняла второе место среди юношей и третье - среди девушек.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  самбо, харьков
 
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