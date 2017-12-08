08.12.2017 16:13

«Харьков - спортивная столица»: в городе прошел традиционный 5-й спортивный форум

Сегодня, 8 декабря, в Харькове состоялся традиционный 5 спортивный форум, во время которого, подвели итоги 2017 спортивного года, поделились опытом проведения международных чемпионатов, а также наградили лучших спортсменов.



dozor.kharkov.ua

На форум собрались представители оргкомитетов, которые имеют непосредственное отношение к проведению масштабных спортивных событий, а также международных соревнований и спортсмены, которые завоевывают медали. В городе их не оставляют без внимания, а потому уже в начале мероприятия победителям в различных видах спорта, соревнования по которым проходили на международных аренах, вручили благодарности. Таких спортсменов, отметили во время мероприятия, в Харькове воспитывают с детства.

«Впервые город Харьков, в нашей стране, предложил такие инициативы, как создание детских спортплощадок в детских садах, чтобы дети, начиная с самого раннего возраста, любили спорт и понимали, что это их неотъемлемая часть жизни. Это первые шажочки. Потом появляются чемпионы», - говорит заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.

Чтобы воспитывать будущих чемпионов, город постоянно работает в направлении развития спортивной инфраструктуры. Так каждый желающий может присоединиться к спорту. Только в этом году реконструировали 20 стадионов.

«Всего уже 58 школьных стадионов реконструированы, они в отличном состоянии. Те стадионы, которые были установлены в 2012 году, в следующем будут отремонтированы, улучшены и более современные. Помимо этого планируем установку более 50 площадок типа стрит-воркаут, но это уже будет нечто новое, комплексное для детей и молодежи разных возрастов», - сообщает заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.

Кроме инфраструктуры, которая развивается, в планах на следующий год есть и новые спортивные события. В качестве примера, это проведение чемпионата Украины по экстремальным видам спорта. Всего же в Харькове в течение года происходит более 600 спортивных событий по федерациям.