12.12.2017 14:29

Самбисты Харьковской области – одни из лучших на чемпионате Украины

9 и 10 декабря в Киеве состоялся чемпионат Украины по самбо, на котором харьковчане завоевали 14 медалей, в том числе 7 золотых.



// ХОГА

Участие в соревнованиях принимали более 300 спортсменов из 20 регионов страны. Медали были разыграны в спортивном самбо среди мужчин и женщин, а также в боевом самбо.

В спортивном разделе самбисты Харьковщины завоевали 5 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

Чемпионами Украины стали:

- Владислава Нецвит (весовая категория - до 60 кг). В финале победила Марию Степанюк из Киевской области.

- Анна Купина (весовая категория - до 64кг). В финале победила Веронику Кратюк из Житомирской области.

- Артур Саркисян (весовая категория - до 74кг). В финале победил Дмитрия Бабийчука из Хмельницкой области.

- Дмитрий Евдошенко (весовая категория - до 62кг). В финале победил Давида Осипяна из Донецкой области.

- Даниил Дрозд (весовая - до 68кг). В финале победил своего земляка харьковчанина Заура Ужуева, который, соответственно, занял второе место.

Также серебряными призерами чемпионата в спортивном разделе стали: Дмитрий Стеценко (весовая категория - до 90 кг), который в финале уступил Сергею Неженко из Черниговской области, и Екатерина Чертил (весовая категория - до 52кг). В финале Екатерина уступила Марии Буек из Ивано-Франковской области.

Бронзовые награды завоевали: Сафгулу Халилов (весовая категория - до 57кг), Александр Духневич (весовая категория - до 100кг) и Таисия Редченко (весовая категория - свыше 80 кг).

В боевом разделе харьковские самбисты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медаль.

Чемпионами стали:

- Владислав Руднев (весовая категория - до 74кг). В финале победил Вадима Бурчака из Ровенской области.

- Зейдулах Назиров (весовая категория - до 68кг). В финале победил Сергея Русинко из Одесской области.

Серебряным призером в боевом разделе самбо в весе до 57кг стал харьковчанин Дмитрий Киселев, который в финале уступил Богдану Бабенко из Ровенской области.

В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла второе место. Первое было за самбистами Киева, а замкнули тройку лучших представители Одесской области.