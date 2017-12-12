12.12.2017 15:28

Харьковские велогонщики успешно выступили на этапе Кубка мира

С 8 по 10 декабря в столице Чили городе Сантьяго состоялся четвертый этап Кубка мира по велоспорту на треке, на котором спортсмены Харьковской области завоевали комплект наград.



// ХОГА

В составе сборной команды Украины Харьковщину представляли Андрей Винокуров и Елена Старикова, которые завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали.

Победно выступила на этом этапе в женском командном спринте Елена Старикова. Вместе с Любовью Басовой из Винницкой области харьковчанка в финале опередила соперниц из Китая. Кроме того, их результат 32.512 сек. стал новым рекордом Украины.

Серебряную и бронзовую награды в медальную корзину сборной Украины положил Андрей Винокуров. Он стал серебряным призером в мужском кейрине. В финале харьковчанин пропустил вперед только японца Юта Вакимото, уступив ему 0.256 сек.

Эта медаль и набранные очки позволили Андрею возглавить общий зачет Кубка мира в мужском кейрине. Сейчас у подопечного Заслуженного тренера Украины Елены Голубевой - 1525 очков, и ближайшего конкурента немца Иоахима Айлерса он опережает на 400 очков.

Бронзовым призером этого этапа Андрей Винокуров стал в мужском индивидуальном спринте. В полуфинале украинец уступил Василиусу Ленделу из Литвы, который в итоге завоевал золотую медаль, а в борьбе за «бронзу» Андрей опередил японца Томоюки Кавабата.

Заработав, кроме «бронзы», 400 рейтинговых очков, Винокуров возглавил общий зачет Кубка мира и в мужском спринте. На счету Андрея в сумме четырех этапов - 1265 очков, что на 40 очков больше, чем у ближайшего конкурента поляка Матеуша Рудика.

Всего на этом этапе украинские велогонщики завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.

Следующий заключительный этап Кубка мира по велоспорту на треке пройдет с 19 по 21 января в столице Беларуси.