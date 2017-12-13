Santa Claus Cup выиграли харьковские фигуристы

13.12.2017 15:00

Александра Назарова и Максим Никитин победили на соревнованиях в Венгрии.

С 8 по 10 декабря в Будапеште состоялся традиционный международный турнир по фигурному катанию «Santa Claus Cup», победителями которого в соревнованиях танцевальных пар стали харьковчане.

Александра Назарова и Максим Никитин, которые, напомним, являются обладателями олимпийской лицензии на зимние Игры 2018 года, уверенно захватили лидерство на турнире в Венгрии уже после короткой программы, получив от судей 64.72 баллов. Безупречно ученики тренеров Игоря Шпильбанда и Галины Чуриловой выполнили и свою произвольную программу по мотивам фильма «Пираты Карибского моря». Судьи оценили их прокат на 101.66 баллов. Таким образом, получив в сумме двух программ 166.38 баллов, Александра и Максим уверенно заняли на турнире «Santa Claus Cup» первое место.

Дуэт из Венгрии Анну Яновскую и Адама Лукаша, которые стали серебряными призерами, украинцы обошли на 7.24 баллов. Третье место заняли поляки Наталья Калишек и Максим Сподырев (158.00).

В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают, что на «Santa Claus Cup - 2017» в танцах на льду выступала еще одна харьковская пара - Дарья Попова и Владимир Беликов. Для юных фигуристов это был лишь второй старт в соревнованиях среди взрослых, и они показали хороший результат. Набрав в сумме двух программ 128.56 баллов, Дарья и Владимир заняли восьмое место.