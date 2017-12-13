13.12.2017 18:21

Борцы Харьковщины завоевали медали Кубка Украины

В Броварах завершились соревнования по вольной борьбе среди мужчин и женщин.



kharkivoda.gov.ua

Участие в них принимали сильнейшие борцы страны. По итогам Кубка на счету сборной Харьковской области были 1 золотая, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.

Победителем Кубка в весовой категории до 86кг стал Мраз Джафарян. Он успешно дошел до финала, где победил киевлянина Степана Томашевского.

Серебряным призером в весовой категории до 79кг стал харьковский борец Адлан Батаев, который в финале уступил Рустаму Дудаеву из Одесской области.

Бронзовые медали в соревнованиях среди мужчин завоевали Геворг Абраамян (весовая категория - до 57кг) и Денис Бороган (весовая категория - до 61кг).

В соревнованиях среди женщин на счету харьковских спортсменок была только одна бронзовая награда, которую в весовой категории до 59кг завоевала Екатерина Шакалова. В этом же весе еще одна харьковчанка Карина Заморская заняла четвертое место.