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13.12.2017  18:21   

Борцы Харьковщины завоевали медали Кубка Украины

В Броварах завершились соревнования по вольной борьбе среди мужчин и женщин.


kharkivoda.gov.ua
Участие в них принимали сильнейшие борцы страны. По итогам Кубка на счету сборной Харьковской области были 1 золотая, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.
 
Победителем Кубка в весовой категории до 86кг стал Мраз Джафарян. Он успешно дошел до финала, где победил киевлянина Степана Томашевского.
 
Серебряным призером в весовой категории до 79кг стал харьковский борец Адлан Батаев, который в финале уступил Рустаму Дудаеву из Одесской области.
 
Бронзовые медали в соревнованиях среди мужчин завоевали Геворг Абраамян (весовая категория - до 57кг) и Денис Бороган (весовая категория - до 61кг).
 
В соревнованиях среди женщин на счету харьковских спортсменок была только одна бронзовая награда, которую в весовой категории до 59кг завоевала Екатерина Шакалова. В этом же весе еще одна харьковчанка Карина Заморская заняла четвертое место.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  спорт, борьба, кубок, харьков, медали
 
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