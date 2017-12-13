Борцы Харьковщины завоевали медали Кубка Украины

В Броварах завершились соревнования по вольной борьбе среди мужчин и женщин.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, стремление к независимости и своеволию – не лучший фон для ведения дел.
Тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Вечером ожидается мелкий дождь.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
влажн.:
давл.:
ветер: