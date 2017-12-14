14.12.2017 10:33

В Харькове пройдет международный фестиваль по спортивным танцам

II Международный фестиваль по спортивным танцам «Open Kharkiv Вall - 2017» пройдет в воскресенье, 17 декабря, во Дворце спорта (пр. Петра Григоренко, 2).



// city.kharkov.ua

В мероприятии примут участие танцоры из разных городов Украины и Европы. Оценивать мастерство участников будет приглашенная Международная судейская коллегия.



Соревнования будут проходить в таких категориях: дети, ювеналы, юниоры, молодежь, любители, взрослые, профессионалы. В программе – европейские и латиноамериканские танцы. Время проведения - с 9:00 до 23:00.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Трансляция вечернего отделения соревнований будет проходить с 19:30 на YouTube-канале «Kharkov Sport City».



Фестиваль «Open Kharkiv Ball» - это новый танцевальный проект, который стал ежегодным и направлен на развитие танцевального спорта в Украине. В 2016 году в нем приняли участие 600 танцоров.