 
Главная Новости Спорт В Харькове пройдет международный фестиваль по спортивным танцам
14.12.2017  10:33   

В Харькове пройдет международный фестиваль по спортивным танцам

II Международный фестиваль по спортивным танцам «Open Kharkiv Вall - 2017» пройдет в воскресенье, 17 декабря, во Дворце спорта (пр. Петра Григоренко, 2).


// city.kharkov.ua

В мероприятии примут участие танцоры из разных городов Украины и Европы. Оценивать мастерство участников будет приглашенная Международная судейская коллегия.

Соревнования будут проходить в таких категориях: дети, ювеналы, юниоры, молодежь, любители, взрослые, профессионалы. В программе – европейские и латиноамериканские танцы. Время проведения - с 9:00 до 23:00. 

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Трансляция вечернего отделения соревнований будет проходить с 19:30 на YouTube-канале «Kharkov Sport City».

Фестиваль «Open Kharkiv Ball» - это новый танцевальный проект, который стал ежегодным и направлен на развитие танцевального спорта в Украине. В 2016 году в нем приняли участие 600 танцоров.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  спортивные танцы, фестиваль, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.05 Спорт За Гран-при Слобожанщины по спортивным танцам соревнуются 1100 пар из разных уголков области 13.02 Спорт В Харьков съедутся лучшие профессиональные танцоры
 
 

Видео

В Харькове встретились Президенты Украины и Польши
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 