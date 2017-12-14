В Харькове пройдет международный фестиваль по спортивным танцам

II Международный фестиваль по спортивным танцам «Open Kharkiv Вall - 2017» пройдет в воскресенье, 17 декабря, во Дворце спорта (пр. Петра Григоренко, 2).
В мероприятии примут участие танцоры из разных городов Украины и Европы. Оценивать мастерство участников будет приглашенная Международная судейская коллегия.
Соревнования будут проходить в таких категориях: дети, ювеналы, юниоры, молодежь, любители, взрослые, профессионалы. В программе – европейские и латиноамериканские танцы. Время проведения - с 9:00 до 23:00.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
Трансляция вечернего отделения соревнований будет проходить с 19:30 на YouTube-канале «Kharkov Sport City».
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