15.12.2017 11:40

В Харькове пройдет турнир по тхэквондо «Дети Украины»

Серия национальных турниров по олимпийскому тхэквондо состоится 16-17 декабря во Дворце спорта «Локомотив» им. Г. Кирпы (ул. Большая Панасовская, 90/1).



// city.kharkov.ua

Во Дворце спорта пройдут традиционный Всеукраинский предновогодний турнир «Дети Украины», Кубок Украины по пумсэ и финал серии Всеукраинского Гран-при «Атака».



В турнире «Дети Украины» примут участие около 800 юных спортсменов со всей Украины. Они поборются за медали, которые будут разыграны в пяти возрастных категориях: дети (2010-2011 г.р.), младшие юноши (2008 - 2009 г.р.), юноши (2006 - 2007 г.р.), кадеты (2003 - 2005 г.р.) и юниоры (2000-2002 г.р.). Как отмечают организаторы, за свою почти 20-летнюю историю турнир стал визитной карточкой Федерации тхэквондо Украины, с которого начинали спортивную карьеру ведущие тхэквондисты страны.



Кроме того, 17 декабря в «Локомотиве» пройдет еще одно не менее масштабное спортивное мероприятие - финал Всеукраинского турнира «Атака». С этого года соревнования проходят в новом формате и включают серию турниров Всеукраинского Гран-при. Так, по итогам четырех этапов Гран-при 2017 года, в финале будут определены лучшие спортсмены и состоится награждение победителей.



Одновременно с этими турнирами, которые пройдут в разделе «керуги» (поединки), 16 и 17 декабря в том же зале Дворца спорта состоятся турниры по тхэквондо в разделе «пумсэ» (комплекс формальных упражнений, которые являются основой базовой техники тхэквондо) – Кубок Украины среди взрослых, а также турнир «Дети Украины» среди юношей, кадетов и юниоров.



Начало соревнований - ежедневно с 9:00. Полуфинальные и финальные поединки пройдут с 14:00 до 19:00. По их окончании состоится церемония награждения.



Вход на трибуны спорткомплекса - свободный.



Мероприятия пройдут при поддержке Харьковского горсовета. Соревнования будут транслироваться в режиме онлайн на сайте ИА «Информ Бюро».