17.12.2017 15:03

В Харькове проходит международный фестиваль по спортивным танцам

II Международный фестиваль по спортивным танцам «Open Kharkiv Вall - 2017» проходит сегодня, 17 декабря, в Харьковском дворце спорта (пр. Петра Григоренко, 2).



// city.kharkov.ua

В мероприятии принимают участие танцоры из разных городов Украины и Европы, а оценивает мастерство участников Международная судейская коллегия.



В программе соревнований - европейские и латиноамериканские танцы.



Открыли соревнования самые маленькие участники, которые только начинают танцевать. Они выступили с общей программой. В следующей категории с конкурсными танцами представлены дети и юноши первых лет обучения, а в третьем отделении танцевальное мастерство продемонстрируют основные детские и юношеские категории.



Завершит фестиваль вечерняя танцевальная программа, где будут представлены любители и профессионалы разных возрастов, в том числе взрослые спортсмены.



Трансляция вечернего отделения соревнований будет проходить с 19:30 на YouTube-канале «Kharkov Sport City».



С полной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

Справка. Фестиваль «Open Kharkiv Ball» - это новый танцевальный проект, который стал ежегодным и направлен на развитие танцевального спорта в Украине. В 2016 году в нем приняли участие 600 танцоров.