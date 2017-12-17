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17.12.2017  15:03   

В Харькове проходит международный фестиваль по спортивным танцам

II Международный фестиваль по спортивным танцам «Open Kharkiv Вall - 2017» проходит сегодня, 17 декабря, в Харьковском дворце спорта (пр. Петра Григоренко, 2).


// city.kharkov.ua

В мероприятии принимают участие танцоры из разных городов Украины и Европы, а оценивает мастерство участников Международная судейская коллегия.

В программе соревнований - европейские и латиноамериканские танцы.

Открыли соревнования самые маленькие участники, которые только начинают танцевать. Они выступили с общей программой. В следующей категории с конкурсными танцами представлены дети и юноши первых лет обучения, а в третьем отделении танцевальное мастерство продемонстрируют основные детские и юношеские категории.

Завершит фестиваль вечерняя танцевальная программа, где будут представлены любители и профессионалы разных возрастов, в том числе взрослые спортсмены.

Трансляция вечернего отделения соревнований будет проходить с 19:30 на YouTube-канале «Kharkov Sport City».

С полной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

Справка. Фестиваль «Open Kharkiv Ball» - это новый танцевальный проект, который стал ежегодным и направлен на развитие танцевального спорта в Украине. В 2016 году в нем приняли участие 600 танцоров.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  спортивные танцы, харьков
 
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