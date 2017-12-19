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19.12.2017  13:53   

Харьковский боксер стал серебряным призером чемпионата мира

Харьковчанин Никита Радионов завоевал серебряную медаль в финале чемпионата мира по французскому боксу (сават) среди мужчин в весовой категории до 75 кг, который прошел 16 декабря в городе Тулузе (Франция).


// city.kharkov.ua

В этот день состоялся поединок между харьковчанином и французским боксером Кевином Альбертусом. До финального боя Никита Радионов победил боксеров из Туниса, России, Китая и Хорватии. Однако в пятом, финальном бою сильнее оказался французский боксер.

Справка. Сават  - французское боевое искусство, в котором используются и руки, и ноги, комбинация элементов западного бокса и ударов ногами. В классическом савате руки выполняют главным образом защитную функцию, удары производятся открытой ладонью. В современном савате удары наносятся кулаками с использованием боксерских перчаток. Удары ногами наносятся стопой (ребром, носком, подошвой, пяткой) и, преимущественно, ниже пояса, что отличает его от современных европейских (кикбоксинг) и азиатских (муай-тай и силат) аналогов. Чемпионат мира по францускому боксу проходит раз в два года.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бокс, харьков
 
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