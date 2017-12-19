19.12.2017 14:53

Харьковские синхронистки уверенно выиграли Кубок Украины

Соревнования в харьковском бассейне «Локомотив» состоялись с 15 по 17 декабря.



// ХОГА

Участие в них приняли команды из Харькова, Киева, Николаева, Одессы, а также гости из Чили, Болгарии и Чехии.

По итогам Кубка на счету харьковских мастериц синхронного плавания были 7 золотых и 6 серебряных наград.

Наибольшее количество побед было на счету Елизаветы Яхно. Харьковчанка завоевала шесть из семи возможных золотых медалей, а также одну серебряную награду. С результатом 91.3210 балла Елизавета победила в технической программе соло, с результатом 93.8000 балла – в произвольной программе соло. Также вместе с Анастасией Савчук они уверенно обошли соперниц в технической (91.3575 балла) и произвольной (93.1500 балла) программах дуэтов.

Успешно Елизавета Яхно и Анастасия Савчук выступили в командных соревнованиях в составе сборной «Харьковская область-1». В состав команды также вошли Владислава и Марина Алексеевы, Валерия Апрелева, Александра Кашуба, Яна Нарежная, Екатерина Резник, Марта Федина и Алина Шинкаренко. Харьковчанки победили в соревнованиях комбинированных групп (93.4000 балла) и в технической программе групп (85.3332 балла).

В произвольной программе групп первая сборная команда Харьковской области не выступала, но победа также была за хозяйками соревнований. Ее с результатом 87.7500 балла завоевала сборная команда «Харьковская область-2», в состав которой вошли Бережная Валерия, Евгения Лихман, Бурдова Александра, Носова Анна, Гришко Вероника, Деревянченко Олеся, Коваленко Александра, Корнеева Дарья, Крицина Валерия, Кулик Анастасия.

Также на счету команды «Харьковская область-2» были серебряные медали в технической программе групп (83.7357 балла) и комби (87.6500 балла).

Кроме того, спортсменки второй команды Харьковской области заняли вторые места в соревнованиях соло и дуэтов. Анастасия Кулик стала серебряной призеркой в произвольной программе соло (80.8667 балла), Дарья Корнеева стала второй в технической программе соло (81.4261 балла), Александра Бурдова и Анна Носова стали серебряными призерами в технической (81.544 балла) и произвольной программе дуэтов (84.4000 балла).

В общем командном зачете первое место заняла команда «Харьковская область-2». Спортсменки из первой команды области стали вторыми, а на третьей строчке расположились синхронистки из команды «Киев-1».