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20.12.2017  14:54   

Марина Чернышова выиграла турнир ITF в Анталии

В Турции прошел теннисный турнир ITF, парный трофей которого завоевала харьковская спортсменка.


// city.kharkov.ua

В дуэте с россиянкой Алиной Силич харьковчанка успешно провела четыре матча, в том числе финальный, обыграв со счетом 6:3, 6:7, 10:8 Элени Кордайлами из Греции и Ясмину Тинджич из Боснии и Герцеговины.

Таким образом Чернышова завоевала свой уже пятый парный титул в профессиональной карьере.

В одиночном разряде Марина уступила в четвертьфинале со счетом 4:6, 2:6 будущей финалистке Тэне Лукас из Хорватии.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  теннис, харьков
 
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