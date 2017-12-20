Марина Чернышова выиграла турнир ITF в Анталии

В Турции прошел теннисный турнир ITF, парный трофей которого завоевала харьковская спортсменка.
В дуэте с россиянкой Алиной Силич харьковчанка успешно провела четыре матча, в том числе финальный, обыграв со счетом 6:3, 6:7, 10:8 Элени Кордайлами из Греции и Ясмину Тинджич из Боснии и Герцеговины.
Таким образом Чернышова завоевала свой уже пятый парный титул в профессиональной карьере.
В одиночном разряде Марина уступила в четвертьфинале со счетом 4:6, 2:6 будущей финалистке Тэне Лукас из Хорватии.
Периоды бездействия могут сменяться жаждой бурной деятельности. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
Среда будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
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