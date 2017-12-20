20.12.2017 14:54

Марина Чернышова выиграла турнир ITF в Анталии

В Турции прошел теннисный турнир ITF, парный трофей которого завоевала харьковская спортсменка.



// city.kharkov.ua

В дуэте с россиянкой Алиной Силич харьковчанка успешно провела четыре матча, в том числе финальный, обыграв со счетом 6:3, 6:7, 10:8 Элени Кордайлами из Греции и Ясмину Тинджич из Боснии и Герцеговины.

Таким образом Чернышова завоевала свой уже пятый парный титул в профессиональной карьере.

В одиночном разряде Марина уступила в четвертьфинале со счетом 4:6, 2:6 будущей финалистке Тэне Лукас из Хорватии.