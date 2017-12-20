Харьковчанин стал призером чемпионата Украины по шахматам

Соревнования, в которых приняли участие 12 спортсменов из шести регионов страны, состоялись в Житомире.
Харьковщину представляли сразу три международных гроссмейстера - Валерий Неверов, Эльдар Гасанов и Александр Ковчан, который стал призером чемпионата.
В одиннадцати турах Александр набрал 7 очков и занял третье место. Чемпионом Украины с результатом 8 очков стал Петр Голубка из Ивано-Франковской области. Вторым стал еще один представитель этого региона Владимир Онищук.
Эльдар Гасанов и Валерий Неверов заняли, соответственно, седьмое и одиннадцатое место.
В чемпионате Украины по шахматам среди женщин, который прошел в Житомире параллельно с мужским, единственная представительница Харьковской области Евгения Долуханова, к сожалению, войти в число призеров не смогла, и заняла шестое место. Чемпионкой Украины стала киевлянка Юлия Осмак.
Периоды бездействия могут сменяться жаждой бурной деятельности. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
Среда будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
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