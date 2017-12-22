22.12.2017 13:50

Виталий Панов переизбран председателем Федерации футбола города Харькова

Выборы председателя Федерации футбола города Харькова прошли 21 декабря в рамках очередной конференции ФФГХ.



// city.kharkov.ua

В ее работе приняли участие делегаты, тренеры и ветераны футбола. Все 34 участника конференции единогласно проголосовали за продление полномочий действующего председателя Федерации футбола города Харькова Виталия Панова на 2017-2022 годы.



«Благодарю за оказанное доверие и хочу подчеркнуть, что наше общее задание заключается в том, чтобы объединить усилия для создания мощной платформы для дальнейшего развития харьковского футбола. Для этого нам необходимо воплотить в жизнь новые организационные формы работы, которые отвечают сегодняшним требованиям развития мирового футбола. Уверен, что вместе мы достойно справимся с поставленной задачей и будем работать единой командой», - отметил Виталий Панов.



В рамках конференции также был избран заместитель председателя ФФГХ Александр Тюрин, Исполнительный комитет федерации, Контрольно-дисциплинарный и Апелляционный комитеты, Ревизионная комиссия и утвержден новый Устав ФФГХ.



Отметим, что Федерация футбола города Харькова ежегодно проводит несколько соревнований - Всеукраинский турнир «Первая столица», детский турнир по мини-футболу ко Дню защиты детей, Кубок Харьковского горсовета, Кубок Победы, турнир «Осенний кубок» и пр.