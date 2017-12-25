25.12.2017 16:47

В Харькове стартовал новый сезон школьной регбийной лиги

Открытие нового сезона школьной лиги по регбилиг состоялось 23 декабря в Харьковской школе высшего спортивного мастерства.



city.kharkov.ua

Традиционный предновогодний турнир собрал 19 команд из 17 харьковских школ, а также юных спортсменов из Пономаренковской школы Харьковской области и команду из города Покровска Донецкой области.

По итогам игр, первое место заняла команда Харьковской гимназии №163, второе - регбисты из Харьковской школы №77, третьей стала команда гимназии №172, а замкнули четверку спортсмены из гимназии №86.

Как и прежде, в лидерах оказались команды, традиционно занимающие призовые места в школьной лиге. Как отметил главный тренер национальной сборной по регбилиг Геннадий Веприк, это предварительный этап лиги, который разбил команды по группам. В феврале-марте 2018 года пройдет финал, в котором и определятся победители школьной регбийной лиги.

По словам вице-президента Украинской федерации регбилиг Габриела Михайлова, интерес к этой игре у школьников становится все сильнее.

«Харьков - один из первых городов Украины, который стал развивать регбилиг. Сейчас наши школьники показывают хорошие результаты на различных чемпионатах. Для популяризации регбилиг в харьковских школах проводятся занятия на уроках физкультуры по этому виду спорта, а учителя сотрудничают с игроками и тренерами сборной Украины», - отметил Габриел Михайлов.