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25.12.2017  16:47   

В Харькове стартовал новый сезон школьной регбийной лиги

Открытие нового сезона школьной лиги по регбилиг состоялось 23 декабря в Харьковской школе высшего спортивного мастерства.


city.kharkov.ua
Традиционный предновогодний турнир собрал 19 команд из 17 харьковских школ, а также юных спортсменов из Пономаренковской школы Харьковской области и команду из города Покровска Донецкой области.
 
По итогам игр, первое место заняла команда Харьковской гимназии №163, второе - регбисты из Харьковской школы №77, третьей стала команда гимназии №172, а замкнули четверку спортсмены из гимназии №86.
 
Как и прежде, в лидерах оказались команды, традиционно занимающие призовые места в школьной лиге. Как отметил главный тренер национальной сборной по регбилиг Геннадий Веприк, это предварительный этап лиги, который разбил команды по группам. В феврале-марте 2018 года пройдет финал, в котором и определятся победители школьной регбийной лиги.
 
По словам вице-президента Украинской федерации регбилиг Габриела Михайлова, интерес к этой игре у школьников становится все сильнее.
 
«Харьков - один из первых городов Украины, который стал развивать регбилиг. Сейчас наши школьники показывают хорошие результаты на различных чемпионатах. Для популяризации регбилиг в харьковских школах проводятся занятия на уроках физкультуры по этому виду спорта, а учителя сотрудничают с игроками и тренерами сборной Украины», - отметил Габриел Михайлов.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  школа, лига, регби, харьков
 
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