26.12.2017 14:15

Василий Ломаченко – чемпион года по версии BoxingScene

Украинский боксер обошел Энтони Джошуа и Теренса Кроуфорда.



dumskaya

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) назван главным победителем в 2017 году по версии BoxingScene. Об этом пишет « РБК-Украина » со ссылкой на сайт авторитетного издания.

По словам журналиста BoxingScene, украинец сочетает в себе лучшие характеристики таких боксеров, как Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 KO) и Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО).

«Его способность ударить и не пропустить повторяет традиции Мейвезера, хотя их стили совершенно разные. Хотя у него нет ударной силы Паккьяо, его способность методично доставлять тяжелые удары, кажется, поглощает душу его оппонентов. Последние четыре соперника сдавались в своих углах», - отмечается в сообщении.

Помимо Василия Ломаченко среди главных победителей 2017 года BoxingScene выделяет Энтони Джошуа, Майки Гарсия, Теренса Кроуфорда, а также тандем Флойда Мейвезера и Конора МакГрегора.

Среди проигравших портал отмечает Романа Гонсалеса, Сергея Ковалева, Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, Джеймса ДиГейла и Дионтея Уайлдера, вновь оставшегося без большого боя.