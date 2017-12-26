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26.12.2017  14:15   

Василий Ломаченко – чемпион года по версии BoxingScene

Украинский боксер обошел Энтони Джошуа и Теренса Кроуфорда.


dumskaya
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) назван главным победителем в 2017 году по версии BoxingScene. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на сайт авторитетного издания.
 
По словам журналиста BoxingScene, украинец сочетает в себе лучшие характеристики таких боксеров, как Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 KO) и Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО). 
 
«Его способность ударить и не пропустить повторяет традиции Мейвезера, хотя их стили совершенно разные. Хотя у него нет ударной силы Паккьяо, его способность методично доставлять тяжелые удары, кажется, поглощает душу его оппонентов. Последние четыре соперника сдавались в своих углах», - отмечается в сообщении. 
Помимо Василия Ломаченко среди главных победителей 2017 года BoxingScene выделяет Энтони Джошуа, Майки Гарсия, Теренса Кроуфорда, а также тандем Флойда Мейвезера и Конора МакГрегора. 
 
Среди проигравших портал отмечает Романа Гонсалеса, Сергея Ковалева, Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, Джеймса ДиГейла и Дионтея Уайлдера, вновь оставшегося без большого боя. 
Тэги:  ломаченко, бокс, чемпион
 
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