26.12.2017 16:18

Харьковчане завоевали призы чемпионата мира по танцам в Париже (ФОТО)

Награждение призеров чемпионата мира по танцам, который 9-10 декабря прошел в Париже (Франция), состоялось 23 декабря во Дворце спорта «Локомотив».



city.kharkov.ua

Спортсменов и их тренеров с хорошими результатами поздравил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров. Он вручил спортсменам грамоты департамента.

Первое место в категории «World under 10 Juvenile Latin RS» заняли Олег Шляхов и Анастасия Щитенко. Эта же пара стала четвертой в рейтинге в программе «World under 10 Juvenile Latin» и «Fred Astaire under 10 Juvenile Latin».

Два вторых места харьковчане завоевали в категориях «World under 19 Youth Ballroom» (пара Мария Савчук и Александр Бескровный, которая стала бронзовым призером и в категории «World under 21 Youth Ballroom»), а также в категории «World under 16 Junior Ballroom» (Георгий Сизоненко и Алеся Кобыльченко).

Третье место в «World under 12 Juvenile Latin RS» завоевали Михаил Коваль и Камила Ласточкина (пара стала шестой и в категории «World under 12 Juvenile Latin»).

Четвертое место в категории «World under 21 Youth Latin» заняли Олег Скасков и Виктория Мастер, в категории «World under 19 Youth Latin» - Алексей Мордвинов и Анастасия Осадчук (пара также стала 4-й в категории «Fred Astaire under 21»).

Кроме того, пятое место в категории «World under 12 Juvenile Ballroom» заняли Александр Костенко и Дарья Лесная, в категории «World under 19 Youth Ballroom» Дмитрий Лищук и Диана Мадий, а шестыми в категории «World Amateur Tango» cтали Марк Илич и Юлия Ковтунова.