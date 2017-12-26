26.12.2017 18:48

Боксеры Харьковщины победили на Всеукраинском турнире

С 19 по 23 декабря в манеже харьковской КДЮСШ «ХТЗ» состоялся ХХІ Всеукраинский турнир по боксу среди молодежи памяти Заслуженного тренера Украины Бориса Андреева.



kharkivoda.gov.ua

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Участие в соревнованиях приняли почти все сильнейшие боксеры страны не старше 18 лет, за исключением членов молодежной сборной Украины, которые в это время соревновались на международном турнире в Азербайджане. Всего Мемориал Андреева собрал 85 спортсменов из 16 областей.

Мощно выступили на домашнем ринге харьковские боксеры, завоевав 3 золотые и 5 бронзовых наград.

В весовой категории до 49 кг победителем стал Павел Коваленко. В финале харьковчанин со счетом 5:0 выиграл у Андрея Ефимовича из Киевской области.

Харьковчанин Даниил Катехин победил в весовой категории до 52кг. В финальном поединке он по единогласному решению судей выиграл у киевлянина Ильи Щучкина.

Еще одну золотую медаль харьковские боксеры завоевали в весовой категории до 75кг. В финале Иван Сапун победил соперника из Черкасской области Дмитрия Майдакова.

В этой же весовой категории бронзовым призером стал харьковчанин Богдан Толмачев, который в полуфинале уступил будущему обладателю серебряной награды.

Также бронзовыми призерами турнира стали харьковчане Кирилл Тесленко (весовая категория - до 69кг), Роман Васютин (весовая категория - до 81кг), Виталий Сирык (весовая категория - до 91кг) и Александр Сумин (весовая категория - свыше 91кг).

Эти соревнования, по традиции, стали заключительными в календаре украинского бокса.

В следующем году будет насыщенный календарь как в украинском, так и в международном боксе. Один из самых главных стартов состоится летом в Аргентине – юношеские Олимпийские игры. В претендентах на получение лицензий есть и харьковские боксеры.