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28.12.2017  14:45   

В Харькове прошли областные соревнования по легкой атлетике

26 и 27 декабря в манеже КДЮСШ «ХТЗ» прошли чемпионат Харьковской области, чемпионат среди молодежи, чемпионат области среди юниоров в помещении по легкой атлетике.


kharkivoda.gov.ua
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
 
Участие в них приняли 340 спортсменов. Высокие результаты показали:
 
- Екатерина Табашник – прыжки в высоту среди женщин (1.88 м);
 
- Марина Килипко – прыжки с шестом среди женщин (4.40 м);
 
- Марина Немченко – бег на 1000м среди женщин (3:01.5);
 
- Роман Супрун - бег на 60м с барьерами среди мужчин (7.8 сек.);
 
- Эдуард Гунько – толкание ядра среди мужчин (17.18 м);
 
- Юлия Кисилевская – бег на 60м среди юниоров (7.4 сек.);
 
- Алексей Овчаренко – бег на 60м с барьерами среди юниоров (7.8 сек.);
 
- Артем Левченко – толкание ядра среди юниоров (18.38 м).
 
17 и 18 января 2018 года в манеже КДЮСШ «ХТЗ» состоится чемпионат Харьковской области в помещении и чемпионат Харьковской области в помещении среди юниоров, которые станут отборочными к чемпионатам Украины. 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  атлетика, соревнования, харьков, спорт
 
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