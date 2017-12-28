28.12.2017 14:45

В Харькове прошли областные соревнования по легкой атлетике

26 и 27 декабря в манеже КДЮСШ «ХТЗ» прошли чемпионат Харьковской области, чемпионат среди молодежи, чемпионат области среди юниоров в помещении по легкой атлетике.



kharkivoda.gov.ua

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Участие в них приняли 340 спортсменов. Высокие результаты показали:

- Екатерина Табашник – прыжки в высоту среди женщин (1.88 м);

- Марина Килипко – прыжки с шестом среди женщин (4.40 м);

- Марина Немченко – бег на 1000м среди женщин (3:01.5);

- Роман Супрун - бег на 60м с барьерами среди мужчин (7.8 сек.);

- Эдуард Гунько – толкание ядра среди мужчин (17.18 м);

- Юлия Кисилевская – бег на 60м среди юниоров (7.4 сек.);

- Алексей Овчаренко – бег на 60м с барьерами среди юниоров (7.8 сек.);

- Артем Левченко – толкание ядра среди юниоров (18.38 м).

17 и 18 января 2018 года в манеже КДЮСШ «ХТЗ» состоится чемпионат Харьковской области в помещении и чемпионат Харьковской области в помещении среди юниоров, которые станут отборочными к чемпионатам Украины.