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09.01.2018  14:46   

Харьковские альпинисты покорили высшую точку Америки

3 января группа украинских альпинистов под руководством харьковчанина Валентина Сипавина взошла на вершину самой высокой точки американского континента и южного полушария - гору Аконкагуа.


kharkivoda.gov.ua
В составе группы также была чемпионка Харьковской области 2017 года по альпинизму Татьяна Зотова, которая, таким образом, стала первой харьковской альпинисткой, которая поднялась на Аконкагуа.
 
Справка. Гора Аконкагуа расположена в Аргентинских Андах в провинции Мендоса. Ее высота составляет 6962 м.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  альпинизм, спорт, харьков
 
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