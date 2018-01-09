09.01.2018 14:46

Харьковские альпинисты покорили высшую точку Америки

3 января группа украинских альпинистов под руководством харьковчанина Валентина Сипавина взошла на вершину самой высокой точки американского континента и южного полушария - гору Аконкагуа.



kharkivoda.gov.ua

В составе группы также была чемпионка Харьковской области 2017 года по альпинизму Татьяна Зотова, которая, таким образом, стала первой харьковской альпинисткой, которая поднялась на Аконкагуа.

Справка. Гора Аконкагуа расположена в Аргентинских Андах в провинции Мендоса. Ее высота составляет 6962 м.