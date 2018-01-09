09.01.2018 15:45

Элина Свитолина начала год с победы в Австралии

Первая ракетка Украины - харьковская теннисистка выиграла трофей в одиночном разряде на турнире категории WTA Premier, который с 31 декабря по 6 января состоялся в Брисбене.



kharkivoda.gov.ua

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

На пути к титулу Элина Свитолина переиграла пятерых соперниц, в том числе двух - из ТОП-10 мирового рейтинга.

Стартовав с уверенной победы 6:2, 6:4 над Карлой Суарес-Наварро из Испании, в следующем раунде Элина со счетом 6:3, 6:2 выбила из дальнейшей борьбы хорватскую теннисистку Ану Конюх.

В напряженном четвертьфинале харьковчанка встретилась с представительницей ТОП-10 мирового рейтинга Йоханой Конта из Великобритании. Первый сет был за британской теннисисткой (6:1), победу во втором вырвала украинка (7:6). А в третьем, при счете 3:2 в пользу Элины, Конта отказалась от продолжения борьбы.

Следующей соперницей украинки стала экс-первая ракетка мира, победительница прошлогоднего турнира в Брисбене чешка Каролина Плишкова. Поединок завершился победой Элины Свитолиной со счетом 7:5, 7:5. Таким образом, харьковчанка взяла реванш у Каролины за поражение в полуфинале этого турнира в 2017 году.

В финале нынешнего турнира Элина Свитолина встретилась с представительницей Беларуси Александрой Соснович и, разгромив соперницу со счетом 6:2, 6:1, завоевала свой десятый по счету титул WTA в карьере и четвертый по счету трофей на турнирах WTA Premier.

Кроме того, благодаря победе в Брисбене, Элина смогла вернуться на четвертое место в мировом рейтинге WTA и именно под этим номером будет выступать на «Australian Open», который стартует 15 января.