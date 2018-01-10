Екатерина Табашник – лучший легкоатлет месяца в Украине

Федерация легкой атлетики назвала своих лучших спортсменов по итогам декабря 2017 года.
Опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Лучшим легкоатлетом декабря признана харьковчанка Екатерина Табашник, которая, напомним, в прошлом месяце на международных соревнованиях в Минске заняла второе место в секторе для прыжков в высоту, установив личный рекорд 1.92 м.
Лучшим легкоатлетом месяца стал также представитель сектора прыжков в высоту Виктор Лонский из Житомирской области, который на соревнованиях в столице Беларуси занял первое место.
День благоприятствует бизнесу, дипломатии, учебе. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.
На Руси этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
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