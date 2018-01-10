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10.01.2018  15:56   

Екатерина Табашник – лучший легкоатлет месяца в Украине

Федерация легкой атлетики назвала своих лучших спортсменов по итогам декабря 2017 года.


// ХОГА

Опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Лучшим легкоатлетом декабря признана харьковчанка Екатерина Табашник, которая, напомним, в прошлом месяце на международных соревнованиях в Минске заняла второе место в секторе для прыжков в высоту, установив личный рекорд 1.92 м.

Лучшим легкоатлетом месяца стал также представитель сектора прыжков в высоту Виктор Лонский из Житомирской области, который на соревнованиях в столице Беларуси занял первое место.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  легкая атлетика, харьков
 
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