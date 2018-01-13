Юные ватерполисты Харьковщины успешно выступили на «Dnepr Cup»

В городе Днепр состоялся VI Международный юношеский турнир по водному поло среди спортсменов 2004, 2006 годов рождения и моложе.
Деятельность в «авральном» режиме способна дать превосходные результаты. Но только не на любовном фронте: здесь лучше предпочесть что-нибудь более спокойное.
В выходные харьковчан ждет похолодание, снега синоптики по-прежнему не обещают.
После 1918 года, когда в России было введено новое летоисчисление, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
влажн.:
давл.:
ветер: