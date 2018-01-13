Главная Новости Спорт Юные ватерполисты Харьковщины успешно выступили на «Dnepr Cup»
13.01.2018  10:40   

Юные ватерполисты Харьковщины успешно выступили на «Dnepr Cup»

В городе Днепр состоялся VI Международный юношеский турнир по водному поло среди спортсменов 2004, 2006 годов рождения и моложе.


kharkivoda.gov.ua
Участие в соревнованиях приняли команды из Днепра, Харькова, Киева, Одессы, Мариуполя, Львова и гости из Молдовы. Харьковщину представляли воспитанники ДЮСШ по водным видам спорта Яны Клочковой – команды «Овис» и «Персей».
 
Лучший результат харьковские ватерполисты показали в младшей категории. Команда «Персей», выиграв все пять матчей, завоевала золотые медали. Второе место в этой возрастной группе заняла команда из Днепра, а замкнули тройку призеров юноши из Львова.
 
В старшей возрастной категории (2004 г.р.) харьковская команда «Овис», выиграв три матча и проиграв два, заняла второе место. Их земляки из команды «Персей» стали бронзовыми призерами. Победителями в этой возрастной группе стали хозяева турнира – команда СДЮСШОР «Днепр».
Источник:   ХОГА
 Тэги:  водное поло, спорт, харьков
 
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