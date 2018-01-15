15.01.2018 18:33

В Харькове определили победителей Кубка городского совета по футзалу

Финальные игры во всех возрастных категориях на Кубок Харьковского городского совета по футзалу прошли 13 января в Школе высшего спортивного мастерства.



// city.kharkov.ua

В упорнейшей борьбе при активнейшей поддержке болельщиков за победу боролись 12 лучших команд.

По итогам соревнований, среди игроков 2007 года рождения победу одержала команда КДЮСШ №4, на 2-м месте - команда КДЮСШ №13, а 3-е место досталось юным футболистам КДЮСШ «Восток».

В категории 2006 г.р. 1-е место завоевали спортсмены КДЮСШ «Восток», на 2-м оказались спортсмены ДЮСШ из города Валки, а 3-е место - у команды КДЮСШ №1.



В возрастной группе 2005 г.р. победителями стали игроки ДЮСШ «ХТЗ», на 2-м месте - воспитанники КДЮСШ №8, 3-е место досталось команде КДЮСШ №9.



Победителей и призеров соревнований наградили кубками и медалями от городского совета и памятными призами.

Справка. Традиционный новогодне-рождественский турнир по футзалу на Кубок Харьковского городского совета проводится в Харькове уже более 25 лет. Нынешние соревнования стартовали 28 ноября 2017 года. В турнире приняли участие дети 2005-2007 годов рождения - воспитанники СДЮСШОР, ДЮСШ, секций коллективов физической культуры и спортивных клубов, общеобразовательных учебных заведений, клубов по месту жительства города Харькова и области (Купянск, Валки) - всего 72 команды.