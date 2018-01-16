16.01.2018 10:58

Харьковская теннисистка победила на турнире в Анталье

Харьковская теннисистка Анастасия Васильева выиграла парный титул на турнире Международной федерации тенниса (ITF).



// city.kharkov.ua

Соревнования проходили с 8 по 14 января в турецком городе Анталья.



Харьковчанка выступала в дуэте с грузинской теннисисткой Софьей Шапатава харьковчанка успешно дошла до финала, где со счетом 5:7, 6:0, 13:11 победила Ипек Оз из Турции и Ксению Палкину из Киргизии.



Победа в парном разряде стала для Анастасии Васильевой первой в этом году и 28-й - в профессиональной карьере. Также на счету харьковской теннисистки – девять одиночных титулов ITF.