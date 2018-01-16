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16.01.2018  10:58   

Харьковская теннисистка победила на турнире в Анталье

Харьковская теннисистка Анастасия Васильева выиграла парный титул на турнире Международной федерации тенниса (ITF).


// city.kharkov.ua

Соревнования проходили с 8 по 14 января в турецком городе Анталья.

Харьковчанка выступала в дуэте с грузинской теннисисткой Софьей Шапатава харьковчанка успешно дошла до финала, где со счетом 5:7, 6:0, 13:11 победила Ипек Оз из Турции и Ксению Палкину из Киргизии.

Победа в парном разряде стала для Анастасии Васильевой первой в этом году и 28-й - в профессиональной карьере. Также на счету харьковской теннисистки – девять  одиночных титулов ITF.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  теннис, харьков
 
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