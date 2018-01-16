Харьковская теннисистка победила на турнире в Анталье

Харьковская теннисистка Анастасия Васильева выиграла парный титул на турнире Международной федерации тенниса (ITF).
Соревнования проходили с 8 по 14 января в турецком городе Анталья.
Харьковчанка выступала в дуэте с грузинской теннисисткой Софьей Шапатава харьковчанка успешно дошла до финала, где со счетом 5:7, 6:0, 13:11 победила Ипек Оз из Турции и Ксению Палкину из Киргизии.
Победа в парном разряде стала для Анастасии Васильевой первой в этом году и 28-й - в профессиональной карьере. Также на счету харьковской теннисистки – девять одиночных титулов ITF.
Многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. Звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Ночью будет идти снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
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