16.01.2018 19:46

В Харькове пройдут соревнования по прыжкам в воду

Всеукраинский турнир по прыжкам в воду среди детей пройдет с 26 по 28 января в бассейне Городской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта Яны Клочковой.



city.kharkov.ua

В соревнованиях примут участие более 70 спортсменов из пяти областей Украины.

Открытие турнира состоится 27 января, начало - в 11:30.

Место проведения: ул. Динамовская, 5-а.