Главная Новости Спорт В Харькове пройдут соревнования по прыжкам в воду
16.01.2018  19:46   

В Харькове пройдут соревнования по прыжкам в воду

Всеукраинский турнир по прыжкам в воду среди детей пройдет с 26 по 28 января в бассейне Городской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта Яны Клочковой.


city.kharkov.ua
В соревнованиях примут участие более 70 спортсменов из пяти областей Украины.
 
Открытие турнира состоится 27 января, начало - в 11:30.
 
Место проведения: ул. Динамовская, 5-а.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  турнир, вода, бассейн, харьков, прыжки
 
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