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17.01.2018  15:14   

Юные бадминтонисты Харьковщины завоевали медали чемпионата Украины

С 10 по 13 января в Николаеве прошли соревнования среди юношей и девушек 2004 года рождения.


kharkivoda.gov.ua
Участие в них приняли 60 спортсменов из шести областей Украины. Харьковщину представляли 15 юношей и девушек, которые завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.
 
Наиболее успешно харьковские бадминтонисты выступили в женской одиночной и смешанной парной категориях, заняв все призовые места. Так, в женской одиночной категории чемпионкой Украины стала Полина Бугрова, которая в финале со счетом 2:0 по сетам выиграла у своей землячки Марии Столяренко. Бронзовую награду в этой категории завоевала еще одна харьковчанка Варвара Фролова.
 
В микстах чемпионский титул завоевала Мария Столяренко, которая играла в дуэте с Михаилом Вишневым из Николаева. В финале 2:0 они по сетам победили харьковчанку Яну Собко и Владимира Колузаева из Одессы. Третье место заняла также харьковская пара - Алексей Титов и Полина Бугрова.
 
«Харьковский финал» получился и в женской парной категории. Обладательницами золотых медалей стали Мария Столяренко и Варвара Фролова, которые в финале обыграли своих землячек Яну Собко и Полину Бугрову.
 
К сожалению, в мужских категориях харьковским бадминтонистам дойти до финалов не удалось. В мужской одиночной категории Евгений Столовой занял третье место. Чемпионом стал Владимир Колузаев из Одессы.
 
В мужской парной категории Евгений Столовой вместе с Алексеем Титовым также стали бронзовыми призерами. Чемпионами в этой категории стали николаевские бадминтонисты Михаил Вишневый и Егор Леонтьев.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  бадминтон, спорт, харьков
 
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