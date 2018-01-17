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17.01.2018  19:48   

Харьковчанка Марина Килипко повторила рекорд Украины

16 и 17 января в манеже КДЮСШ «ХТЗ» проходит открытый чемпионат Харьковской области по легкой атлетике в помещении.


kharkivoda.gov.ua
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
 
Многократной чемпионке и рекордсменке Украины харьковчанке Марине Килипко удалось повторить национальный рекорд в прыжках с шестом среди женщин в помещении - она прыгнула на 4м 60см. Именно эта высота является в настоящее время рекордом Украины, который установила в 2011 году Анна Шелест из Донецкой области.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  легкая атлетика, спорт, харьков
 
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