17.01.2018 19:48

Харьковчанка Марина Килипко повторила рекорд Украины

16 и 17 января в манеже КДЮСШ «ХТЗ» проходит открытый чемпионат Харьковской области по легкой атлетике в помещении.



kharkivoda.gov.ua

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Многократной чемпионке и рекордсменке Украины харьковчанке Марине Килипко удалось повторить национальный рекорд в прыжках с шестом среди женщин в помещении - она прыгнула на 4м 60см. Именно эта высота является в настоящее время рекордом Украины, который установила в 2011 году Анна Шелест из Донецкой области.