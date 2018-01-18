Екатерина Сердюк победила на международных соревнованиях по лыжным гонкам

С 12 по 14 января на учебно-спортивной базе зимних видов спорта «Тисовец» во Львовской области прошли международные соревнования FIS по лыжным гонкам, на которых золотую медаль в спринте завоевала харьковская спортсменка.
Участие в соревнованиях приняли лыжники из Украины, Болгарии, Беларуси и Казахстана. На спринтерской дистанции 1.6 км классическим стилем среди женщин победно выступила харьковчанка Екатерина Сердюк. Она была первой на финише, опередив соперниц из Казахстана, которые заняли, соответственно, второе и третье место.
В шаге от пьедестала Екатерина оказалась в гонке свободным стилем, заняв четвертое место. Победу здесь праздновала Валерия Туленева из Казахстана.
В женской гонке классическим стилем на 5км Екатерина Сердюк была на финише седьмой, а первой финишировала Татьяна Антипенко из Сумской области.
Эти соревнования были рейтинговыми и очень важными в преддверии Олимпиады-2018, ведь в лыжных гонках продолжается борьба за олимпийские лицензии.
День будто специально создан для того, чтобы добиваться своего. По этой причине сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви.
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