Главная Новости Спорт Екатерина Сердюк победила на международных соревнованиях по лыжным гонкам
18.01.2018  13:29   

Екатерина Сердюк победила на международных соревнованиях по лыжным гонкам

С 12 по 14 января на учебно-спортивной базе зимних видов спорта «Тисовец» во Львовской области прошли международные соревнования FIS по лыжным гонкам, на которых золотую медаль в спринте завоевала харьковская спортсменка.


// ХОГА

Участие в соревнованиях приняли лыжники из Украины, Болгарии, Беларуси и Казахстана. На спринтерской дистанции 1.6 км классическим стилем среди женщин победно выступила харьковчанка Екатерина Сердюк. Она была первой на финише, опередив соперниц из Казахстана, которые заняли, соответственно, второе и третье место.

В шаге от пьедестала Екатерина оказалась в гонке свободным стилем, заняв четвертое место. Победу здесь праздновала Валерия Туленева из Казахстана.

В женской гонке классическим стилем на 5км Екатерина Сердюк была на финише седьмой, а первой финишировала Татьяна Антипенко из Сумской области.

Эти соревнования были рейтинговыми и очень важными в преддверии Олимпиады-2018, ведь в лыжных гонках продолжается борьба за олимпийские лицензии.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  гонки на лыжах, харьков
 
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